"És essencial motivar els nens autistes a través del joc"

Helen Tager-Flusberg fa més de 40 anys que investiga. Professora de la Universitat de Boston, és una de les veus més autoritzades per parlar de l'autisme.

Com poden els nens autistes superar els trastorns del llenguatge?

Cal motivar els nens, animar-los a parlar amb el joc. És l'objectiu del sistema Jasper, dissenyat per la doctora Connie Kasari, amb qui col·laboro per ajudar els nens amb menor predisposició a parlar. El Jasper, sigles de Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation, està ajudant els nens autistes amb més dificultats a millorar les seves habilitats de comunicació.

Com se'ls ajuda a l'aula? Quin tipus d'activitats són adequades?

Cal conèixer què interessa al nen i construir la metodologia d'aprenentatge situant al centre allò que el motiva. Si li agrada jugar amb trens, hem d'integrar els trens en el procés d'aprenentatge per no perdre la seva atenció. Aconseguir la seva motivació és clau.

I a casa? Què pot fer la família per ajudar al fet que millori la seva comunicació?

Gaudir del seu fill o filla. A vegades, només veuen dificultats en l'autisme i s'obliden dels moments meravellosos que viuen al costat del nen. No és fàcil, però cal aprendre'n. Quan són petits, jugant, i quan creixen involucrant-nos en allò que els interessa i abraçant les seves passions per compartir temps. Assumir la condició d'un fill autista ajuda a bastir ponts i afavoreix la seva comunicació.

Els nens amb necessitats especials han d'anar a col·legis especials o a col·legis ordinaris amb tots els alumnes? Què és millor?

El millor és la inclusió. El més oportú és que els nens aprenguin a veure les seves diferències amb naturalitat perquè és sempre més el que els nens tenen en comú que el que els diferencia.

Quins reptes afronta la ciència per millorar la vida de les persones amb autisme?

Quan vaig començar a investigar se sabia molt poc del cervell i l'evolució del nen autista. Però, ara, hem après, avançat i entès molt millor el funcionament del cervell. Ara els nens autistes tenen un progrés que fa 40 anys no hi havia. Soc molt optimista de cara al futur.