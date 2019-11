Troben bacteris resistents a antibiòtics en fauna salvatge

La fauna salvatge té bacteris intestinals resistents a antibiòtics d'importància crítica per als humans, segons un estudi que ha analitzat la microbiota de 307 animals de 67 espècies diferents que viuen a Catalunya. L'estudi l'han dut a terme investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre de Fauna Salvatge de Torreferrussa de la Generalitat i ha descobert que els eriçons i les aus rapinyaires són els que tenen més quantitat de bacteris amb gens resistents a antibiòtics, en general d'ús hospitalari.

El treball indica que els bacteris multiresistents, que cada vegada apareixen més en humans i animals domèstics i de granja per un ús abusiu i inadequat dels antibiòtics, han circulat per aigües residuals urbanes i els rius i han arribat als animals salvatges, encara que aquests no han estat mai tractats amb antibiòtics. La investigació, que publica la revista PLos ONE, ha analitzat la microbiota intestinal dels 307 animals de 67 espècies diferents de zones de Catalunya on hi ha moltes zones urbanitzades i granges, sobretot porcines.

Els investigadors han analitzat ocells (rapinyaires diürnes, mussols, passeriformes i gavines), mamífers (eriçons, mustèlids, senglars i cabirols) i tortugues terrestres, i, segons les anàlisis, els eriçons són els animals que tenen més quantitat de bacteris resistents, seguits per les aus rapinyaires, com astors i òlibes. Els bacteris identificats en aquests animals salvatges són diversos tipus d'enterobacteris que de manera natural ja es troben en animals, humans i medi ambient.

L'estudi també revela que aus com falcons, mussols i ocells més petits típics de bosc també tenen bacteris com E. coli, K.pneumoniae, Proteus spp. i Providència spp. amb resistència a la cefalosporina.