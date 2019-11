Àngela Mármol presenta a la Geli el llibre contra el bullying

L'influencer gironina Àngela Mármol presenta aquest dissabte 16 a la llibreria Geli de Girona el seu llibre Sonríe aunque te cueste, on relata com de petita va ser víctima d'assetjament escolar. La presentació començarà a les quatre de la tarda.



Amb més d'un milió de seguidors als seus comptes de Tik Tok i Instagram, Mármol, de 17 anys, és una de les gironines més conegudes a la xarxa entre el públic jove. Les seves imatges i vídeos són molt populars i ara ha decidit fer servir la seva fama a internet per fer front al bullying a partir de la seva experiència.





De sobte, d'un dia per l'altre i sense saber ni com ni per què algú la va triar i la va convertir en l'objectiu de les burles, les pressions i els insults, explica l'editorial en el text promocional. Àngela comenta com aquells abusos va van portar a la bulímia. També explica com va aconseguir reunir el valor suficient per confiar en algú que la va ajudar a parlar, a denunciar, a demanar ajuda. Va ser el pas que la va ajudar a sortir del pou.