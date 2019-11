El teòleg del Papa alerta d'un «possible» cisma a l'Església

El professor de la Pontifícia Universitat Catòlica d'Argentina, el porteny Carlos M. Galli, amic i teòleg de capçalera del papa Francesc, reconeix la possibilitat d'un cisma a l'Església Catòlica per l'oposició dels sectors més conservadors als canvis que el pontífex està duent a terme. Galli participa en el congrés internacional organitzat a Barcelona per l'Ateneu Universitari Sant Pacià per analitzar les aportacions del Papa a la teologia i la pastoral de l'Església.

En una entrevista, el teòleg proper al Papa i membre de la Comissió Teològica Internacional ha reconegut que existeix malestar amb l'actual pontífex per part dels sectors conservadors europeus i d'Amèrica del Nord. Galli afirma que, tot i el perill, el Papa «no vol un cisma».

La celebració el passat mes d'octubre a Roma del sínode per l'Amazònia ha estat el punt d'inflexió que «ha accentuat» el rebuig dels sectors més tradicionals de l'Església Catòlica a les polítiques del Papa, amb qui manté una estreta amistat de més de 40 anys. El sínode «es va fer per analitzar i compensar la terrible realitat ambiental i religiosa que es viu a l'Amazones», on habiten més de 30 milions de persones a les quals l'Església «també ha d'atendre», ha dit.

L'Amazones «és el gran cor palpitant de la terra i està patint una gran devastació ecològica» i demana que l'Església «sigui la seva aliada», afirma Carlos M. Galli, que explica que amb aquest sínode el Papa «pretenia escoltar i posar al centre de l'Església una perifèria».

El sínode va comptar amb detractors en el si de l'Església Catòlica, sobretot dels sectors més conservadors, que van considerar que la presència del gran símbol dels indígenes amazònics a l'assemblea sinodal va ser una «clamorosa profanació», fins al punt que van proposar tornar a consagrar la Basílica.