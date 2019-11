Els pobres necessiten amor!

Aquest diumenge celebrem la tercera Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel papa Francesc.

Com cada any, el Papa ens fa arribar el seu missatge, en el qual ens convida a ser molt conscients de la realitat dels pobres i de les nostres actituds envers ells.

Enguany el missatge porta per títol: «L'esperança dels pobres mai no quedarà frustrada». Recull les expressions dels salms 9 i 19, que són d'actualitat i manifesten que la fe, en el cor dels pobres, els retorna l'esperança perduda a causa de la injustícia, el sofriment i la precarietat de la vida.

També el salm 10 es fa la pregunta que s'ha repetit al llarg dels segles fins als nostres dies: Com Déu pot tolerar la situació del pobre i l'arrogància del qui l'oprimeix? Com pot permetre que sigui humiliat, sense intervenir per ajudar-lo? Per què permet que l'opressor tingui una vida feliç quan el seu comportament hauria de ser condemnat precisament per la humiliació del pobre?

Cal notar que aquest salm es va compondre en un moment d'un gran desenvolupament econòmic, que, com sol passar, provoca molts desequilibris socials. Reflecteix la condició dramàtica dels pobres quan es comparava amb la riquesa d'uns pocs privilegiats.

En llegir el missatge i contemplar la realitat he constatat novament alguns fets que ens haurien de commoure i fer reaccionar. La crisi econòmica no ha estat obstacle perquè grups de persones s'enriquissin amb desmesura, mentre augmenten els pobres mancats de tot tipus de béns necessaris per a una vida digna, i que a més sovint són marginats, maltractats en la seva dignitat i explotats.

Recordo un fet de fa uns anys a les portes de l'església on, cada dia, a les hores de les celebracions, hi havia alguns pobres parant la mà. Sovint, amb els fidels, a l'entrar o sortir del temple es parlava «dels nostres pobres». Un dia un d'ells, el més habitual, es dirigeix a nosaltres i ens diu: «No em dic pobre, em dic Joan». Fou per a nosaltres una gran lliçó, perquè reclamava almenys la seva dignitat com a persona.

El Papa descriu les nombroses formes d'esclavatge de milions d'homes, dones, joves i infants: famílies que han d'abandonar la seva terra per poder subsistir; [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).