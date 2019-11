L'Orquesta de Cambra de l'Empordà va celebrar ahir els seus 30 anys amb un concert de gala al Teatre El Jardí de Figueres. El repertori va estar format per obres de Rossini i Dvorak i l'artista convidada, Pilar Guarné, va interpretar el concert per a piano de Mozart. El concert va servir per presentar la nova denominació de l'orquestra, Orthemis.