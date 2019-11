Mor als 86 anys l'actor de doblatge figuerenc Arseni Corsellas, la veu de J.R.

Arseni Corselles, l'actor que va prestar la seva veu al doblatge d'actors com Sean Connery, Rock Hudson, Nick Nolte, Burt Lancaster o el popular J.R. de la sèrie Dallas en la seva versió en català, ha mort aquest cap de setmana als 86 anys. Nascut a Figueres el 1933 i considerat un dels més grans actors de doblatge d'Espanya, va començar la seva carrera professional a Ràdio Joventut de Barcelona i a RNE. La seva veu va sonar en les versions doblades de 21 pel·lícules de Sean Connery, 19 de Rock Hudson, 17 de Nick Nolte, el mateix nombre de films en què va intervenir prestant la seva veu a Burt Lancaster i Christopher Plummer. El seu registre vocal greu també li va servir per posar-se en la pell de Charlton Heston i Marcello Mastroianni, així com en la de Humphrey Bogart en el doblatge de Casablanca. Corsellas va ser també un dels primers a doblar al català a TV3 i va ser llavors quan es va popularitzar el seu doblatge en el paper de J.R. a Dallas.