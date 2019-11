Identifiquen els canvis genètics que causen les quimioteràpies

Científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona han identificat i quantificat per primera vegada les alteracions genètiques en les cèl·lules que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer. La investigació, que publica la revista Nature Genetics, és, segons els seus autors, el primer pas per comprendre els efectes secundaris a llarg termini i així poder optimitzar els tractaments contra el càncer.

L'estudi, que ha liderat la investigadora Núria López-Bigas, cap de Laboratori de Genòmica Biomèdica i professora associada de la Universitat Pompeu Fabra, ha caracteritzat per primera vegada les alteracions genètiques i ha calculat la toxicitat en els gens causada per sis teràpies usades comunament per al tractament de càncer, cinc basades en fàrmacs quimioteràpics, i una a radioteràpia. Les quimioteràpies, que han revolucionat el tractament del càncer, en possibilitar la supervivència de molts pacients, actuen danyant l'ADN de les cèl·lules canceroses per destruir-les, però també poden perjudicar les cèl·lules sanes del pacient, i d'aquí els seus efectes secundaris.

«És important remarcar que les quimioteràpies són molt eficaces en el tractament de lluita contra el càncer», ha explicat Oriol Pich, estudiant predoctoral de l'IRB Barcelona, primer autor de l'article i que ha comptat amb una beca del Barcelona Institute of Science and Technology. «Tot i això, també s'han descrit efectes secundaris a llarg termini en alguns pacients. Estudiar les mutacions produïdes per les quimioteràpies en l'ADN de les cèl·lules dels pacients és un primer pas per comprendre la relació d'aquestes mutacions amb els efectes secundaris d'aquestes teràpies a llarg termini», ha precisat.