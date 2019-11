Neix la nova revista de salut «BuscandoRespuestas.com»

El conglomerat periodístic de 20 diaris d'informació general presidit per Javier Moll llança demà divendres, a les seves edicions impreses i digitals, BuscandoRespuestas.com per apropar als seus lectors els avenços científics dirigits a millorar les nostres condicions de vida. La nova publicació suposa una aposta per una divulgació científica alhora clara i de màxima qualitat amb una premissa bàsica, la nostra salut. Les anàlisis i els consells saludables han estat elaborats per prestigiosos especialistes sanitaris i membres de la Reial Acadèmia de Medicina i de la Reial Acadèmia de Farmàcia. Les seves aportacions estan avalades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que dirigeix María Luisa Carcedo, que va assistir ahir a la presentació de la revista a Madrid.

«En aquesta societat hiperinformada és cada vegada més necessari impulsar aquest tipus d'iniciatives per trobar respostes sobre salut adequades i amenes sense renunciar al rigor científic», va apuntar la titular de Sanitat ara en funcions, que es va felicitar pel fet que hi hagi publicacions com aquesta, on no es donarà cabuda als rumors ni les pseudociències. Carcedo va alertar el perill de buscar a internet consells mèdics o receptes miraculoses que no tinguin aval científic i va recomanar recórrer per trobar informació veraç a publicacions fiables com pretén ser BuscandoRespuestas.com.

Els responsables d'aquesta nova revista tenen com a objectiu crear una comunitat de ciutadans ben informats sobre la salut, asseguren, que puguin gaudir de continguts interessants, pràctics i rigorosos, recolzats per una comissió científica que presideix l'inventor de patents i catedràtic de Genètica de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Eduardo Costas.

Prensa Ibérica i Grup Zeta distribueixen demà 200.000 exemplars gratuïts d'aquesta publicació que en la seva versió web, Buscandorespuestas.com, oferirà actualitzacions diàries de continguts i respostes mèdiques fiables a tot tipus de consultes relacionades amb la salut. És una revista pensada per ser llegida i escoltada a través de l'activació amb els dispositius mòbils dels QR que acompanyen cada text, entre els quals destaca un documental únic a Europa sobre la història de el dolor elaborat per la Fundació Ramao.

Igualment, en el primer número i primera versió per als internautes s'aborden els riscos que corre la població en abusar dels antibiòtics reforçant la resistència dels bacteris, un problema que pot provocar el 2050 més morts que el càncer. A més, el professor Costas alerta sobre la baixada de la qualitat dels espermatozous humans i l'acadèmic i catedràtic de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UCM, Juan Tamargo, defineix clarament els símptomes de la hipertensió, «un assassí silenciós que amenaça mil milions de persones».

Un equip d'investigadors de la UCM llança ha investigat l'impacte en la salut dels bacteris amb els que es conviu diàriament. La seva conclusió és que som més nets que fa un segle, però menys higiènics. Aquest és el resultat resumit d'una prova de camp en la qual, amb ajuda de bastonets estèrils, es van analitzar cambres de les cases, transports públics i botigues per demostrar que aquest és un món dominat per microorganismes que campen al seu aire en sofàs, telèfons mòbils, lavabos, parcs infantils o cotxes. Les recomanacions bàsiques per fer-los front passen per començar per l'obligació de rentar-se les mans abans de menjar, entre altres coses.

«Aquesta és una revista dels lectors», va proclamar Irene Lanzaco, directora general del gabinet de Presidència de Prensa Ibérica i Grup Zeta, encarregada de presentar ahir BuscandoRespuestas.com, que neix amb ferma vocació de servei per promoure la salut i impulsar la cultura científica. La publicació pretén, segons el seu director, Alejandro Sopeña, ser una guia de la salut en línia per als ciutadans del carrer decidits cada vegada més a apostar per estils de vida sans que comptaran amb l'assessorament de prestigiosos professionals de la medicina, disposats a deixar de banda tecnicismes per compartir els seus coneixements científics amb evidències provades.

Més de dos milions de lectors es beneficiaran dels consells d'aquesta iniciativa, va celebrar el president del comitè científic de la revista.