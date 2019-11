Daniel Gasulla guanya el concurs Ceret-Banyoles

Aplec de Santa Caterina



El 25 de novembre s'escau la festivitat de Santa Caterina, i el diumenge més a prop es celebra l'Aplec en una ermita dedicada a la Santa del terme de Torroella de Montgrí i el mateix dia de la festivitat, que aquest any és dilluns hi ha la celebració de la missa.

Molta gent de Torroella, Bellcaire, Ullà, van des del seu poble a l'ermita caminant-hi pels que hi van amb cotxe, troben una bona esplanada per deixar-hi el vehicle.

Naturalment hi haurà la celebració de la missa que oficiarà el rector de Torroella, mossèn Josep Barcons Muntada, seguirà en cant dels Goigs que és un moment molt important, són com l'himne de la festa, on es canta al territori i a la seva gent, i després les sardanes que interpretarà la cobla Foment del Montgrí.

Per grups de familiars i amics es reuniran i dinaran als voltants de l'ermita i una any més se celebrarà aquest aplec ple de tradició. Finalitzat l'Aplec, toca recollir-ho tot i cap a casa molts pel Castell pel Coll d'en Garrigàs, i baixar per la banda del Cau del Duc i el Pedrigolet.



Notícies del món

de les Colles



El dia 1 de novembre, al concurs de Girona, en el marc de les Fires de Sant Narcís, s'ha disputat el darrer concurs del Campionat Veterà. La colla Sabadell ha revalidat el títol que va guanyar l'any passat. I d'aquesta manera, a més a més, ha aconseguit el seu 6è campionat en set anys, el que la certifica com la rotllana dominadora de la categoria de la darrera dècada. La 2a plaça del Campionat ha estat per a Claror de Goges, de Banyoles, i la 3a per a Toc de Dansa, de Tarragona.

Les cites competitives d'aquesta competició han estat a la 1a Fase d'enguany, Figueres, el diumenge 5 de maig; Perpinyà, el diumenge 19 de maig; Palamós, el dissabte 8 de juny; Reus, el diumenge 16 de juny, i Vilanova i la Geltrú, el dissabte 13 de juliol. La Fase Final per decidir la colla campiona s'ha celebrat a través dels concursos de Barcelona-Catedral, el diumenge 22 de setembre; Banyoles, el diumenge 20 d'octubre i Girona, divendres 1 de novembre.

Les rotllanes que han participat aquest 2019 al Campionat Veterà han estat Aires Gironins, de Girona; Amics Dansaires, de Cassà de la Selva; Claror de Goges, de Banyoles; Dansaires de Maig, de Barcelona; Llaç d'Amistat, de Moià; Ressò, de Sabadell; Sabadell, de Sabadell; Sempre Laietans, de Barcelona, i Toc de Dansa, de Tarragona.

Pel que fa a les noves fornades de dansaires, la campiona alevina ha estat Trapelles, de Sabadell, al concurs de Valls. La colla vallesana ha guanyat els dos concursos que integraven el Campionat 2019.

Així, la primera cita de Sitges, el diumenge 29 de setembre, ja els va posar en avantatge. I a la famosa Final de Valls ha sentenciat el títol. Aquest és el seu 7è títol, després que la darrera vegada que el guanyés fos el 2015. Cal tenir present, però, que el Grup Sardanista Mirant al Cel ha guanyat altres campionats alevins, amb colles amb un altre nom, com Esquitx (1 edició) i Cabirols (3 edicions). Per tant, es pot considerar que el grup Mirant al Cel ha obtingut 11 certàmens dels 26 que s'han organitzat fins ara. Així, és el Grup amb més títols alevins.

La 2a posició del Campionat Aleví l'ha aconseguida Dimoniets, de Lleida i la 3a, Xamosa, de Barcelona. Aquestes tres colles també han estat les úniques participants a la competició d'enguany.

En referència als Infantils, Nins, de Banyoles, ha guanyat per segon any consecutiu aquest títol. La colla banyolina ha dominat tranquil·lament tot el campionat i ha obtingut l'or. La plata l'ha aconseguida Petits Tarragona Dansa, de Tarragona, i el bronze és per a Petits Galzeran, de Rubí. El Campionat Infantil ha tingut quatre concursos que han estat a Palamós, el dissabte 8 de juny; Barcelona-Poblenou, el diumenge 16 de juny; El Vendrell, el diumenge 13 d'octubre, i aquesta final de Valls del diumenge 4 de novembre.

Les colles infantils que han ballat aquest any per aconseguir el millor premi foren Escarlata, de Lleida; Nins, de Banyoles; Petits Tarragona Dansa, de Tarragona, i Petits Tarragona Dansa, de Tarragona.

Finalment, la colla campiona Juvenil ha guanyat Maig, de Barcelona. Aquesta categoria ha estat la més disputada d'enguany. La colla campiona ha aconseguit el títol per només un punt de diferència, que s'ha disputat a la darrera sardana de tot el Campionat. Així, la 2a rotllana cal esmentar la Nova Tarragona Dansa, de Tarragona i la 3a Cabirols, de Sabadell. La colla Maig va ser durant molts anys la colla de categoria Gran del Grup Sardanista Maig de Barcelona i des de fa dues temporades competeix com a juvenil. Per tant, és la primera vegada que la Maig aconsegueix aquest títol com a juvenil. Tanmateix, com amb el Grup Mirant al Cel, el Grup Sardanista Maig ha competit a Juvenils amb una rotllana amb un altre nom. Va ser la colla Xàldiga, que va guanyar el títol 3 vegades: 1994, 2011 i 2012. Per tant, el Grup Maig compta ara amb quatre campionats juvenils en total. Enguany, la 2a classificada ha sigut Nova Tarragona Dansa, de Tarragona, i la 3a, Cabirols, de Sabadell.



Diada del Soci a

Cassà de la Selva



Els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva fan la Festa del Soci diumenge. Aquesta entitat és una de les més dinàmiques, ultra organitzar diferents ballades durant tot l'any, tenen colles sardanistes i un Esbart Dansaire, fan cursets d'ensenyament de ballar i ofereixen concert de música de cobla.

Al migdia a la Sala del Centre Recreatiu la cobla Selvatana interpretarà un concert de música de cobla,i a la tarda al Pavelló Polivalent una doble ballada de sardanes amb les cobles: Osona i Baix Empordà.



Premis musicals

Banyoles-Ceret



Daniel Gasulla ha estat el guanyador del Premi del Jurat del 35è Premi Musical de Composició Sardanista de Banyoles i Ceret Manel Saderra i Puigferrer, després del concert final celebrat el 10 de novembre a Ceret, amb la sardana De Peralada a Barcelona. El Premi Popular ha sigut per a Jaume Cristau amb Garbinet de Sant Feliu.

Gasulla indica que està «contentíssim, perquè vaig guanyar un dels premis grossos amb el Premi Conrad Saló de la Bisbal i ara he aconseguit un altre dels destacats, el Ceret-Banyoles». «També és un orgull haver guanyat pels personatges importants del món de la composició que hi havia participant enguany», rebla el compositor.

La sardana és un homenatge a Joaquim Serra, amb les progressions d'acords i la gairebé inexistència de salt. «He intentat fer un record de la seva música», diu.

Amb aquest premi Gasulla guanya també 1.800 euros. La segona posició l'ha aconseguida Francesc Cassú amb Presagis, que li reporten 1.300 euros, i la tercera plaça és per a Lluís Gual, tenora de la cobla Berga Jove, amb la seva primera sardana: Albirant l'horitzó. El valor econòmic que li correspon es de 800 euros. La quarta posició ha estat per a Jaume Cristau amb la citada Garbinet de Sant Feliu, i 400 ?, més els 400 del Premi Popular. La cinquena plaça l'ha ocupada Manel Valls amb Record del futur, que li suposen 300 euros.

La cobla Mil·lenària ha interpretat les cinc sardanes finalistes perquè el públic pogués votar el Premi Popular i el jurat decidís la classificació de les obres, després d'haver triat entre les dotze que es van presentar enguany. Els membres del jurat han sigut Bernat Castillejo, Jordi Gibert, Agustí Coma Alabert i Josep Vidalou, en substitució de Lionel Barbany, que no ha pogut acudir al concert però va seleccionar les obres finalistes en el seu moment.

Gasulla és un conegut músic i compositor, amb més de 150 sardanes i diversos premis, com el del Premi de la Crítica de La Sardana de l'Any 2014. També se'l coneix per la seva tasca com a compositor de sardanes revesses. Forma part del col·lectiu GASP i actualment és el director de la cobla Tres Vents.