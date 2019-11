Carme Riera, distingida amb el Premi Atlàntida 2019

El Gremi d'Editors de Catalunya ha distingit amb el Premi Atlàntida l'escriptora Carme Riera. El guardó premia cada any una personalitat de reconegut prestigi que s'hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre i, també, pel seu compromís en la promoció i defensa del valor de la cultura i de la propietat intel·lectual.

El lliurament tindrà lloc el proper 9 de desembre, en el marc de la 34a Nit de l'Edició. En el mateix acte, els editors també reconeixeran l'Editorial Salvat pels seus 150 anys d'activitat editorial continuada; l'Editorial Anagrama i Tusquets Editores pel seu 50è aniversari i Triangle Postals pels 25 anys de la seva creació.

Durant el mateix acte es lliurarà també el Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre de Catalunya a una iniciativa empresarial del sector del llibre de nova creació i de trajectòria reconeguda, que aquest any ha recaigut en Editorial Comanegra de Barcelona. L'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya farà el lliurament del XXII Premi de Traducció Ángel Crespo a José María Micó per la traducció de l'italià al castellà de l'obra Comedia de Dante Alighieri, publicada per l'editorial Acantilado.