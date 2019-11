crist regna des de la creu

arrer diumenge de l'any litúrgic. Festa de Crist Rei. Jesucrist, Senyor de tots i de tot.

Fa alguns anys, en aquesta festa de Crist Rei, després de la Missa Major de la parròquia, m'esperava una persona, fidel habitual, que volia parlar amb mi. «Mossèn –em diu–, això de parlar de Jesucrist com a rei no m'ha agradat gens i em sembla que és el pitjor títol que se li pot donar». Jo li responc que potser no m'he explicat bé en l'homilia i que té bona part de raó, si pensem en els models humans de la història. I vaig afegir: «Crist regna des la creu», intentant explicar el perquè de l'expressió i el seu sentit.

Ens cal recordar que en els evangelis Jesús se serveix de l'expressió «Regne de Déu» o, també, «Regnat de Déu» per manifestar la nova realitat que ha començat amb ell, i que ens ofereix. Significa que Déu ha començat a realitzar la seva voluntat en la història humana.

Recordem també que, en la religió jueva, el gran rei d'Israel fou David, i l'expressió formava part de la seva fe. Posteriorment, en el moment històric que se subratlla en aquest títol, la reialesa és el model de govern de molts països. D'aquí que Jesús sigui rei, però el rei de la creu, el rei de l'entrega, del servei, de l'amor i del perdó. Jesús és rei, però del Regne de Déu.

El fragment de l'evangeli d'aquest diumenge és com el resum de l'anunci de Crist que fa Lluc en tot el seu evangeli.

-Jesús a la creu. El mateix Lluc ens diu que clavat a la creu demanava al Pare el perdó per als seus botxins. Expressió suprema de la misericòrdia del rei que mor perdonant.

-Les autoritats religioses jueves es riuen de Jesús, i el repten que si és el Messies de Déu, el rei esperat, se salvi ell mateix com n'havia salvat d'altres.

-Els soldats també se'n burlen, i ho fan retraient-li el títol del rei dels jueus.

-Sobre la creu hi havia un rètol que expressava la sentència de Pilat, el representant de l'home més poderós de la terra, i que deia: «El rei dels jueus».

-Un dels criminals també el veu com a rei amb poder de salvar-lo de la creu: «No ets el messies? Salva't a tu mateix i a nosaltres!».

-Només un dels criminals, expressió de l'escòria del món, sap descobrir en Jesús l'innocent, l'home bo, sap adonar-se de la seva culpa, i sap demanar el perdó [...] (extret del Full Parroquial).