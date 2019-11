Mor als 75 anys el creador del Circ Raluy, Carlos Raluy

El creador i cofundador de l'emblemàtic Circ Raluy, Carlos Raluy, va morir dissabte a Barcelona als 75 anys, segons va informar ahir la seva família a través d'un comunicat. Actualment i des del 2016, era director i presentador del Circ Històric Raluy. La seva dona, filla i germà van lamentar profundament la pèrdua d'un home que, segons van destacar, «s'ha entregat al circ al llarg de tota la seva intensa vida». Des del 2016 es va posar al capdavant de Circ Històric Raluy quan la companyia es va dividir en dos projectes: el Circ Històric Raluy i el Circ Raluy Legacy.

La història del Raluy va començar als anys 70, quan Lluís Raluy Iglesias, la seva dona i els quatre fills, entre ells Carlos Raluy, van fundar la companyia. Des de llavors, la família ha rebut nombrosos reconeixements: el Premi Nacional de Circ (1996), el Premi Ciutat de Barcelona (2015) o la Creu de Sant Jordi (2006), entre d'altres.

Darrerament, Carlos Raluy havia lluitat per la supervivència d'un establiment històric com el London Bar, inaugurat el 1910, i espai clau per al naixement del circ. La història d'amor entre Lluís Raluy i Marina Tomàs es va iniciar al London Bar de Barcelona, on es van conèixer. Ella, una jove de família benestant, va renunciar als seus béns per amor. Junts van començar a assajar el número de l'home bala, que a partir dels anys 40 els va projectar a la fama en els millors circs europeus. L'antiga propietària del bar va deixar en herència el local a Carlos, que els darrers anys va treballar per convertir-lo en un espai de trobada del món cultural barceloní.

El Circ Històric Raluy va informar que manté la previsió d'estrenar el seu nou espectacle per la campanya de Nadal 2019 a Barcelona.