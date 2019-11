El motiu pel qual Cristina Pedroche no portarà roba interior per fer les campanades

Com serà el vestit de Cristina Pedroche per les campanades d'aquest any? El look de la col·laboradora de televisió, que acomiadarà l'any des de la Puerta de el Sol per a Antena 3, sempre és tema de conversa. Aquest any "és molt fort" assegura Pedroche. I no parla, diu, d'ensenyar més o menys cos, sinó d'un canvi de concepte en la seva indumentària. No obstant això, ja ha donat una pista sobre aquest tema ja que no portarà roba interior "perquè no puc", ha dit al programa "Zapeando".

"És molt top, és molt fort, i jo els altres anys no deia que fos fort", ha dit Pedroche sobre el seu look per Cap d'Any. El procés perquè aquella nit estigui tot a punt està sent més laboriós del normal. "Normalment acostumo a fer proves físiques, quatre o cinc com a molt; doncs ja en porto cinc aquest any", explica.

Cristina Pedroche, protagonista de tots els finals d'any pels trencadors dissenys que llueix, ha anunciat davant els seus companys de "Zapeando" que aquest Cap d'Any podria ser l'últim com a presentadora de les campanades: "Ja hauria d'acomiadar-me, després d'això no hi ha res més ".