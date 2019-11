El Papa insta a abordar de forma multilateral la qüestió nuclear

El Papa va defensar ahir, en la seva trobada amb les autoritats i el cos diplomàtic a Tòquio, un procés multilateral per abordar la qüestió nuclear. «Estic convençut de la necessitat d'abordar la qüestió nuclear en l'àmbit multilateral promovent un procés polític i institucional capaç de crear un consens i una acció internacional més amplis», va dir Francesc, que continua amb la seva visita al Japó. Per la seva banda, el primer ministre japonès, Shinzo Abe, va subratllar el compromís del seu país de treballar per un món lliure d'armes nuclears, per tancar la bretxa entre estats per dialogar i cooperar en aquesta direcció.