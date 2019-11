Bruno Oro estrenarà obra al Teatre de Salt

El Teatre de Salt ha posat a la venda des d'ahir tres espectacles de la Temporada 2020, que es presentarà íntegrament el dimarts 17 de desembre. En concret, ja es poden comprar entrades per a Cobertura, una comèdia que s'estrena a Salt i que està protagonitzada per Clara Segura i Bruno Oro. A més, també s'han posat a la venda dos espectacles que s'han estrenat amb èxit: Cançó per tornar a casa, de les T de Teatre i Paradisos Oceànics.

Cobertura torna a unir Clara Segura i Bruno Oro sobre els escenaris, 10 anys després que protagonitzessin la sèrie Vinagre a TV3. A partir d'aquesta comèdia escrita pel mateix Bruno i Alejo Levis, els dos intèrprets ens parlen de l'amor, el desamor, l'èxit i el fracàs. El muntatge s'estrenarà al Teatre de Salt i es podrà veure en tres funcions els dies 17, 18 i 19 de gener. Posteriorment, l'espectacle farà temporada al Teatre Romea de Barcelona.

La segona proposta avançada és Cançó per tornar a casa, on l'autora Denise Despeyroux dirigeix la companyia T de Teatre. El muntatge, estrenat en el marc del Grec 2019, Festival de Barcelona, s'ha pogut veure a la sala Beckett de Barcelona. Amb gairebé tres dècades de trajectòria, la popular companyia presenta aquesta tragicomèdia sobre el mateix món teatral, la fama i el seu declivi. A Salt, es podrà veure l'1 de febrer.

Per últim, es posa també a la venda Paradisos Oceànics, que es podrà veure el 6 de març. Mercè Arànega i Paula Blanco donen veu a Aurora Bertrana a través del seu viatge per la Polinèsia. Un muntatge a partir de l'adaptació del llibre homònim d'Aurora Bertrana, un espectacle amb mirada feminista que retrata un món en transformació a causa del colonialisme.