Sitges mostra els 38 dibuixos que Rusiñol va exhibir a Girona

El Cau Ferrat de Sitges fa 125 anys i, per celebrar-ho, el Museu de Maricel acull una exposició que recull gran part de la col·lecció de Santiago Rusiñol, impulsor de l'espai, que va esdevenir la seva casa-taller. La mostra 125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019), comissariada per Ignasi Domènech, ha reunit fins a 38 dibuixos poc coneguts que l'artista va fer amb només 17 anys i que va mostrar en la seva primera exposició, a Girona.

En paraules del comissari d'aquesta l'exposició, Ignasi Domènech, aquests dibuixos mostren «la capacitat tècnica que té Rusiñol amb només 17 anys». Aquests dibuixos són il·lustracions de ferros forjats, de picadors de porta, canelobres i coronaments de grua en forma de dracs.

En conjunt, la mostra ensenya fins a 175 peces, entre pintures, revistes, llibres, fotografies, manuscrits, ferro forjat i ceràmiques, procedents de diverses col·leccions públiques i privades. L'exposició, que vol recordar els anys que Sitges va ser l'epicentre del modernisme català, estarà oberta fins el proper mes de febrer.

Aquesta exposició vol «recuperar els orígens del Cau Ferrat i explicar què va fer Rusiñol per convertir Sitges en l'epicentre del modernisme» segons va explicar ahir Pere Izquierdo, director de l'organisme públic que gestiona els museus de la vila.

La mostra es divideix en nou àmbits que expliquen des de l'afició d'un Santiago Rusiñol adolescent per al col·leccionisme i l'estudi de la forja catalana, fins a la seva fascinació per al poble de Sitges, que va descobrir l'any 1891 i on hi va impulsar festes modernistes que reunien els artistes més influents del moment.