Twitter eliminarà els comptes inactius per «alliberar» els noms d'usuari

La xarxa social Twitter ha anunciat que a partir del pròxim mes de desembre, eliminarà comptes que no s'hagin usat en l'últim mig any, per «alliberar» així noms d'usuari que actualment no estan disponibles per als nous internautes. «Com a part del nostre compromís de servir a la conversa pública, estem treballant per netejar comptes inactius i presentar així informació més exacta i creïble amb la qual la gent pugui confiar en Twitter», ha indicat la companyia de San Francisco en un comunicat. «Part d'aquest esforç és animar la gent a consultar i utilitzar Twitter de manera activa un cop s'hagin registrat un compte, com indica la nostra política de comptes inactius», han apuntat des de l'empresa. Durant els propers dies, Twitter es posarà en contacte per correu electrònic amb usuaris que no hagin accedit a la xarxa social durant els últims sis mesos per alertar-los sobre la mesura.