Maria del Mar Bonet actuarà al Primavera Sound de Barcelona

El festival Primavera Sound va revelar ahir al matí els primers artistes del cartell que celebrarà les dues dècades del certamen. L'anunci es va fer a través de l'emissora digital Ràdio Primavera. Una ronda completament femenina que incorpora tot tipus de gèneres musicals, amb noms com la banda electrònica Chromatics, coneguda popularment per ser responsables de la banda sonora de Twin Peaks; les exponents del feminisme als 90 i líders del moviment Riot Grrrl, Bikini Kill, que torna als escenaris després de 22 anys; el rock alternatiu de Kim Gordon i la líder de la mítica banda de rock alternatiu Sonic Youth.

L'organització del festival també va anunciar la presència de la veterana cantautora catalana Maria del Mar Bonet, segona artista de la Nova Cançó que actuarà a l'esdeveniment després que, el 2004, ho fes Lluís Llach. Bonet tocara a l'Auditori del Fòrum. Completen el primer avançament del cartell 2020 el grup de Mali Les Amazones D'Afrique, la trapera La Favi, la cantautora de folk independent Lorena Álvarez, la violinista i vocalista Sudan Archives, la productora i DJ sudcoreana Park Hye Jin, la cantautora noruega Jenny Hval i el soul clàssic de la cantant i activista nord-americana Mavis Staples.

A tots aquests noms cal afegir-hi el de Pavement, que va ser anunciat poc després de la finalització de l'edició d'aquest any, coincidint amb la venda d'abonaments per a l'edició de 2020. La banda californiana d'indie rock liderada per Stephen Malkmus torna al festival barceloní una dècada després de la seva última actuació, l'any 2010. El festival donarà a conèixer aviat la resta del cartell per a aquesta edició d'aniversari.