El Circ Històric Raluy ret un homenatge a Carlos Raluy amb un espectacle

El Circ Històric Raluy va arribar ahir a Barcelona cinc dies després de la mort del seu fundador Carlos Raluy, per estrenar Un viatge en el temps, un espectacle que va crear el mateix director i que els seus companys han convertit en un homenatge. En assaig ahir al matí, el germà de Carlos Raluy, Francis, no es va treure el nas vermell de pallasso per dir als periodistes que van acudir a la carpa situada al Moll de la Fusta de Barcelona que «aquest any tot és tristament especial, perquè ens ha deixat el que era l'única ànima de Raluy».

La filla de Carlos Raluy, Rosita, va afegir que «és un moment molt difícil per a tots, però l'espectacle s'ha d'estrenar perquè així són les lleis del circ i perquè així ho hauria volgut el meu pare». Sandro Roque, protagonista de diversos dels números més famosos del Circ Històric Raluy, va explicar que l'espectacle nadalenc del circ conté diversos números «muntats al voltant d'en Carlos», en què el director mort «era el protagonista».