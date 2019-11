Oskaras Korsunovas: «Ara s'influeix en les persones de manera encoberta»

El director lituà Oskaras Kor?unovas ha trobat en el debut teatral del premiat escriptor rus Dmitry Danilov, A man from Podolsk, l'excusa per reflexionar sobre l'ús de la mentida per manipular la societat. L'obra, que arriba aquest vespre al Teatre de Salt, dins el festival Temporada Alta, parteix d'un interrogatori policial, a priori comú, per posar el focus en la distància entre la propaganda i la informació en l'època de la postveritat i en com el poder usa la mentida per manipular els ciutadans.

En una entrevista, el director ha constatat la vigència del text. «Mentre al segle XX la propaganda actuava obertament, ara s'han inventat maneres encobertes d'influir en les persones», assevera. Danilov és un dels escriptors russos actuals més populars, reconegut pels seus retrats periodístics de la Rússia de províncies, on els vells costums soviètics conviuen amb els nous. L'obra, que Kor?unovas descriu com una «salutació irònica de Danilov al sistema», és el relat d'un estrany interrogatori policial que ha fascinat Oskaras Kor?unovas, i que compara la història d'un home que somia viure a Amsterdam amb un argument proper a Matrix.

Una sàtira sobre la burocràcia que es transforma en un conte de terror sobre realitats paral·leles i amors patris. La novel·la russa explica la història d'un home normal de la petita ciutat de Podolsk, que es troba de sobte en una comissaria. L'interroguen, però ni ell ni els policies saben per què. «Ni amb la força, ni amb les porres, sinó amb un discurs intel·lectual del seu nivell, ell està forçat a veure el món mitjançant les maneres inventades especialment per a ell», rebla el director.



Un èxit a Rússia

Aquesta comèdia amb elements d'humor absurd ha esdevingut un èxit a Rússia. Reflecteix la situació social i la incertesa d'un país on les lleis i la seva interpretació poden canviar, com afecta en la societat actual la propaganda i la informació en aquesta època de postveritat i com s'utilitza la mentida per canviar la visió de la ciutadania. Precisament un dels aspectes més interessants és veure «com evoluciona» el protagonista i com està forçat a canviar la seva visió de la vida. En aquest sentit, perquè ell esdevingui «positiu» se l'ha de convèncer «que és un perdedor», i serà llavors quan se li pot canviar la seva visió del món a través del «diàleg pseudoliberal».

El director lituà també es mostra agraït amb la fidelitat que el Temporada Alta ha demostrat a la seva feina, que creu que és un «estímul molt gran per a un artista».