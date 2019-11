Troben morta a casa seva una polèmica concursant de 'X Factor'

L'exconcursant de el programa televisiu de talents del Regne Unit "X Factor" Ariel Burdett va ser trobada morta a la seva casa de Leeds (nord d'Anglaterra) el passat 12 de novembre amb una ferida incisiva al coll, segons han revelat mitjans britànics.

Un portaveu de la policia del comtat de West Yorkshire detalla que "no hi ha circumstàncies sospitoses" al voltant de la mort de Burdett, de 38 anys, que tenia com a nom real Amy. Segons la investigació, empleats de la llar on residia l'artista es van presentar a la propietat el 4 de novembre, en haver rebut advertències per part dels veïns sobre la possibilitat que patís algun problema.

La cantant no va obrir la porta ni va respondre a les trucades d'aquests treballadors, que van tornar-hi vuit dies després amb un manyà i la van trobar morta. Andrew Smalling, veí de la zona i conegut de Burdett, va declarar a "The Sun" que va quedar commocionat per la notícia i que l'artista "havia lluitat contra els seus dimonis durant un temps".

Smalling va declarar que "crec que es penedia d'haver aparegut a 'X Factor', perquè realment era una bona artista i allò, d'alguna manera, la va tacar". I és que Burdett es va fer famosa al Regne Unit en participar en una audició del "reality" de talents en 2008, encara que no va superar aquesta fase del concurs. Davant les càmeres, l'artista es va arrencar l'identificador que li havia col·locat la cadena de televisió i va dir: "Sóc un ésser humà, no un número".

En acabar la seva actuació, en la qual va utilitzar diversos registres vocals i que es va convertir en un dels moments més recordats pel públic de el concurs, el jurat la va qualificar d'"un complet i absolut malson", i ella s'hi va encarar fins el punt d'haver de ser acompanyada a la sortida per un membre de seguretat.