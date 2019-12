Lola Índigo tanca la gira «Akelarre» a La Mirona

La cantant i ballarina professional Lola Índigo, també coneguda com a Mimi a Operación Triunfo 2017, va tancar dissabte la gira del seu primer disc Akelarre a la sala La Mirona de Salt. El concert, que va esgotar les entrades poc abans de començar, va ser molt «emotiu» per a l'artista, que va desvelar estar ja preparant nous projectes per al mes de maig. Lola Índigo, molt reivindicativa i propera, va fer pujar a l'escenari alumnes de l'escola gironina Studio X Funky a ballar amb ella i va convidar a cantar el seu amic i company de professió Alfred García.