L'Orquestra de Cadaqués suspèn les activitats i obre un període de reflexió

L'Orquestra de Cadaqués va comunicar ahir que suspendrà les seves activitats i obrirà un període de reflexió sobre el seu futur a mitjan desembre, quan acabi la gira de concerts que realitzarà amb el mestre Gianandrea Noseda i el violoncel·lista Martin Frost. L'orquestra, fundada fa 30 anys, actuarà a Saragossa el pròxim 10 de desembre; a Barcelona l'11 de desembre, al BCN Clàssics, i a Madrid l'endemà, el 12 de desembre, a l'Ibermúsica.

Posteriorment, «s'obrirà un període de descans, sabàtic i de reflexió» per «buscar un model d'orquestra» i decidir «si manté l'estructura actual» o si «suspèn definitivament la seva activitat».



60 professionals afectats

La mesura afectarà unes 60 persones, de les quals mig centenar són músics professionals que compaginen el seu treball entre l'orquestra i altres activitats musicals. El comunicat puntualitzava que, si finalment es decideix seguir amb l'orquestra, no tornarà als escenaris abans de dos anys pel funcionament del calendari de contractació de concerts.

El model d'aquesta orquestra, van explicar, és «singular», un «cas no habitual» a Espanya, ja que és «privada, simfònica, i no vinculada permanentment a cap institució o entitat», cosa que marca el seu calendari i el seu finançament, «dificulta les seves actuacions arreu del món, i obliga a pensar com fer-ho possible».

L'orquestra va destacar que s'acomiada del públic amb un «a reveure» i recorda que, des de la seva fundació el 1988 amb Edmon Colomer a la batuta, ha treballat durant tres dècades amb mestres «llegendaris», i que s'ha mantingut com a director artístic Llorenç Caballero, «ànima del projecte». Finalment, van agrair «tot el suport rebut des dels inicis» amb «l'alegria i l'orgull de tot el que s'ha aconseguit fins ara».