La Fundació Vila Casas donarà un milió d'euros per conservar la Col·lecció Miró

La Fundació Vila Casas aportarà 100.000 euros anuals des del gener del 2020 i fins al 2030 a la Fundació Joan Miró, vinculats a la conservació i posada en valor dels fons de l'artista, la Col·lecció Joan Miró. La donació es destinarà a restaurar, actualitzar i posar en valor el conjunt d'activitats relacionades amb el fons de la col·lecció, formada per 217 pintures, 178 escultures, dos objectes, quatre ceràmiques, nou tèxtils, uns 8.000 esbossos preparatoris i l'obra gràfica i litogràfica de l'artista gairebé completa. La Fundació també conserva, gràcies al dipòsit de la família, la biblioteca personal de l'artista.

No es tracta de diners per invertir en noves exposicions. «L'aportació és per a la col·lecció, per mantenir-la i poder presentar-la de millor forma. La col·lecció és l'eix central de la nostra fundació i aquesta aportació va directament a ajudar-nos a presentar-la de la millor manera», segons el director de la fundació, Marko Daniel.