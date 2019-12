Malú i Albert Rivera anuncien que esperen el seu primer fill

La cantant Malú i l'exlíder de Ciutadans Albert Rivera han anunciat aquest dimecres que esperen el seu primer fill. Ho han fet tots dos a través dels seus comptes d'Instagram, on han publicat la mateixa foto: les seves mans agafant un xumet.



"Ara sí ... M'emociona moltíssim poder compartir amb vosaltres aquest meravellós regal que ens ha fet la vida: Serem pares! Ens agradaria viure aquest desitjat embaràs amb la major tranquil·litat per poder-lo gaudir com es mereix. Un cop més, guanya l'amor", han anunciat tots dos amb el mateix missatge.



Aquest és el primer fill de Malú i el segon de Rivera, que ja té una filla amb la seva exparella Mariona Saperas.