«CredoinunsolODIO», en record de Cristina Cervià, al Teatre de Salt

Avui, al Teatre de Salt, s'estrena la producció de Temporada Alta CredoinunsolODIO dirigida per Rosa Maria Sardà i interpretada per Meritxell Yanes, Mercè Pons i Míriam Iscla. Credo in un solo Dio o Credo in un sol Odio: pot llegir-se de les dues maneres. Parteix dels esdeveniments que van tenir lloc arran de la segona intifada, després del fracàs a Camp David de la cimera per la pau, l'any 2000, impulsada pel president dels EUA Bill Clinton. Aquesta lectura dramatitzada sobre la vida quotidiana a la franja de Gaza és una obra del dramaturg italià Stefano Massini que se centra en tres personatges, tres històries i tres maneres de veure el món. A través d'una professora d'història hebraica; una soldat que està al servei de l'exèrcit dels EUA, i una estudiant palestina de 20 anys, el muntatge parla de la quotidianitat en zona de conflicte. Rosa Maria Sardà, que va interpretar el text de Stefano Massini l'any 2015, en un muntatge dirigit per Lluís Pasqual al Teatre Lliure, a la presentació d'aquest muntatge parlava així de l'obra: «El text no dona una opinió o una solució o una comparació, ni diu qui són els bons i qui són els dolents».

Aquesta lectura de CredoinunsolODIO neix en record de l'actriu gironina Cristina Cervià, que va morir el mes de març passat.