Nova campanya de Correus a favor de l'anomenada «Espanya buida»

Correus llança #YoMeQuedo, la nova campanya de Correus Market, la plataforma de comerç electrònic amb la qual ofereix a petits productors locals la possibilitat de visibilitzar, comercialitzar i fer arribar els seus productes a tota Espanya i, en un futur pròxim, a nivell internacional. Correus, conscient del repte que suposa la despoblació existent en milers de pobles del nostre país i de la importància de garantir la igualtat de oportunitats a tothom, dona veu a tots aquells que amb orgull i esforç, aposten pel seu lloc d'origen per a desenvolupar els seus projectes. #YoMeQuedo compta amb un lema molt potent: «Viuen al poble perquè volen. No perquè no els queda una altra opció».