Un vehicle xinès recorre 345 metres a la cara oculta de la Lluna

El vehicle lunar xinès Yutu-2 ha recorregut 345,059 metres al costat ocult de la Lluna duent a terme l'exploració científica d'aquest territori verge. Tant el mòdul d'aterratge com el vehicle de la sonda Change-4 han finalitzat la seva feina corresponent al dotzè dia lunar, i han canviat al mode inactiu per a la nit lunar. S'espera que l'aparell continuï movent-se per la Lluna, de forma lenta però constant, per fer més descobriments científics, segons l'administració. La sonda, llançada el 8 de desembre de 2018, va fer el primer aterratge suau al cràter Von Karman a la cara oculta de la lluna el 3 de gener de 2019.