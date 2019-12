«La hija de un ladrón» i «Els dies que vindran» lideren les nominacions als Gaudí

La hija de un ladrón, amb 13 nominacions, Els dies que vindran, amb 10, i La innocència, amb 7, són les pel·lícules més nominades a la dotzena edició dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català, en què també hi ha nominat el nou film del banyolí Albert Serra, Liberté. Per primer cop les nominacions reflecteixen un equilibri entre homes i dones, amb 40 professions de cada gènere, i majoria femenina en la categoria de Millor Direcció.

Com a Millor Pel·lícula competiran 7 raons per fugir, Els dies que vindran, El viatge de la Marta (Staff only) i La innocència.

A Millor Pel·lícula en llengua no catalana estan nominades El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros.

Actors doblement nominats són Eduard Fernández i Aina Clotet, finalistes com a protagonistes per La hija de un ladrón i La filla d'algú, respectivament, i també com a secundaris per Mientras dure la guerra i 7 raons per fugir. Clotet, ja reconeguda per la seva interpretació a La filla d'algú al Festival de Màlaga, es disputa el Gaudí a la Millor Protagonista Femenina amb Greta Fernández, Concha de Plata a Sant Sebastià per L a hija de un ladrón, María Rodríguez, Bisnaga de Plata a la millor actriu de Màlaga, i la jove actriu debutant Carmen Arrufat, protagonista de La innocència.

David Verdaguer per Els dies que vindran, Karra Elejalde, per Mientras dure la guerra i Sergi Lo?pez, per El viatge de la Marta (Staff only), són els nominats en la categoria masculina, juntament amb Eduard Fernández.

Com a secundaris, hi ha intèrprets de llarga trajectòria com Laia Marull, A?lex Brendemu?hl, Julieta Serrano i Nora Navas; i també actors joves, com A?lex Monner i revelacions com l'empordanès Enric Auquer.



Nominacions paritàries

Per primer cop en dotze anys d'història hi ha el mateix nombre de nominats dones que homes. Per primera vegada, també, són majoria en la categoria de Millor Direcció. Dues realitzadores debutants, Belén Funes amb La hija de un ladrón i Luci?a Alemany amb La innocència, competiran per l'estatueta amb dos cineastes que ja l'han recollit en anteriors edicions, Neus Ballú?s, per El viatge de la Marta (Staff only), i Carlos Marques-Marquet, que hi opta per Els dies que vindran, una de les grans nominades dels premis Goya, que dilluns també van fer públiques les seves nominacions.