«Entre dos aguas», d'Isaki Lacuesta, al Festival de Cinema Català d'Escòcia

El Festival de Cinema Català d'Escòcia, organitzat pel col·lectiu Cinemaattic, posa el focus de la seva quarta edició en la complexitat de les relacions entre progenitors i fills i en com les pors, les manies i els amors més purs es transmeten de generació en generació. Entre les cintes que s'hi podran veure hi ha Entre dos aguas, del gironí Isaki Lacuesta, que aborda com els pares repensen un nou model de masculinitat, un aspecte que també es veu en Els dies que vindran, de Carlos Marques-Marcet, en què David Verdaguer afronta els seus dubtes sobre convertir-se en pare i que es projectarà aquest diumenge per clausurar el certamen.

La mostra ofereix una extensa programació amb una vintena de cintes entre curts i llargmetratges «que giren al voltant de la força del nucli familiar, a la transmissió generacional de pares a fills i mares a filles, segons Alberto Valverde, coordinador del festival, que destaca les «moltes connexions» que hi ha entre els films, que «retraten nous models de famílies» i mostren «aquest vincle tan especial i incomprensible, que de vegades porta a odis i discussions i de vegades a l'amor més bonic».

El plat fort és la classe magistral que va impartir ahir a Edimburg Celia Rico, directora de Viaje al cuarto de una madre, en què retrata la relació entre mares i filles, igual que, des d'una altra perspectiva, fa La hija de un ladrón, de Belén Funes.

«El més bonic i rar del festival és que estigui fet per espanyols, lituans i russos, que enviem una carta d'amor a Catalunya i a la llengua catalana sense ser catalans», destacava el director de la mostra, que per primer cop arriba més enllà de Glasgow i Edimburg.