El papa Francesc critica l'augment del populisme i el tancament de fronteres

El papa Francesc ha assenyalat que l'«escandalitzen» determinades narratives sobre les fronteres que escolta arreu d'Europa, alhora que ha lamentat l'ascens del populisme i la violència i la persecució que pateixen els milions de refugiats que hi ha a tot el món. Així ho va exposar durant la seva trobada amb els jesuïtes de Tailàndia i el Japó, que s'ha publicat la revista dels jesuïtes a Roma, La Civiltá Cattolica. «Certes narratives sobre les fronteres que escolto a Europa m'escandalitzen. El populisme està prenent força. D'altra banda, hi ha murs que separen fins i tot els fills dels seus pares. Em ve a la ment Herodes», va lamentar el pontífex.

El Papa també va posar l'accent en el fet que el fenomen migratori «està molt accentuat per la guerra i per la fam» i pel que va anomenar «una filosofia de la defensa» que «fa creure que només amb la por i reforçant les fronteres és possible defensar-se». Davant d'això, va proposar que l'Església sigui la «imatge» de l'«hospital de campanya»: «Són aquests hospitals els que més hem de freqüentar», va anunciar.

Davant dels jesuïtes de Tailàndia i el Japó, el Papa va considerar que, encara que sempre hagi existit la figura del refugiat, avui dia «el fenomen és més conegut a causa de les diferències socials, la fam, les tensions socials i, sobretot, la guerra». «Per aquest motiu, els moviments migratoris s'intensifiquen. Quina és la resposta que dona el món? La política de l'oblit», va denunciar Francesc, que també va manifestar que «els refugiats són material que es descarta».

En relació amb aquest tema, va reivindicar el paper de Pedro Arrupe, Superior de la Companyia de Jesús: «Per a mi, el pare Arrupe va ser un profeta: el seu cant del cigne va ser la fundació a Bangkok del Servei Jesuïta a Refugiats. Després, durant el vol de Tailàndia a Roma, va patir un accident cerebrovascular», va recordar.

«El Mediterrani s'ha transformat en un cementiri. La impressionant crueltat d'alguns centres de detenció a Líbia em toca el cor. Aquí a Àsia, tots coneixem el problema dels rohinyas», va subratllar el pontífex.

En relació amb el medi ambient, Francesc va lamentar que les «altes expectatives» que van sorgir després de la COP21 de París l'any 2015 s'hagin frustrat. «Van començar els conflictes, els compromisos entre el que s'havia plantejat a París i la butxaca d'alguns països. I així, alguns es van anar retirant. Però avui la gent és molt més conscient que abans en relació amb tenir cura de la casa comuna i la importància que això té», va destacar el Pontífex.

En aquest sentit, va donar suport als moviments com els Fridays for Future que han organitzat els joves. «Han sorgit molts moviments, especialment els impulsats pels joves. Aquest és el camí que cal seguir. Avui són els joves els que entenen amb el cor que la supervivència del planeta és un tema fonamental», va destacar.

Finalment, Francesc va destitjar que la seva encíclica Laudato Si sigui compartida a escala mundial: «L'encíclica està escrita per ser compartida àmpliament», va assenyalar.