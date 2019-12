Rosalía "brilla" al Palau Sant Jordi en el primer dels seus dos concerts "a casa"

Rosalía ha enlluernat el Palau Sant Jordi aquest dissabte a la nit davant de milers de fans entregats a ella, que ha tornat a Barcelona per acabar un any que ha estat de glòria en el marc de la gira 'El mal querer'. Les potents coreografies de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, sempre amb el seu grup de bailarines, han acompanyat el flamenc barrejat amb trap, ritmes llatins i electrònica.



"Us vull dir una cosa: Aquest ha estat el millor any de la meva vida", ha confessat l'artista, recent nominada als Grammy 2020 amb dues estatuetes i que ja acumula un reguitzell de guardons. Després de cantar 'Pienso en tu mirá' i 'A Palé', la cantant ha donat la benvinguda als assistents molt emocionada, amb les mans a la cara i contenint les llàgrimes de veure el recinte "tan ple", a casa seva.





Rosalía no s'ha deixat cap èxit a la butxaca i la pista ha bullit amb 'Milionària', 'Brillo', 'Con altura' o 'Yo x ti, tu x mi'. 'Malamente', la cançó que la va donar a conèixer al gran públic, ha estat l'última en ressonar al Palau aquest dissabte a la nit. Diumenge, Rosalía ho tornarà a fer. "Tra-tra".