Ferran Adrià: «ElBulli1846 rebrà 500 visites diàries»

La reconversió d'El Bulli de restaurant a centre d'innovació veurà la llum el pròxim 10 de gener i viurà en un work in progress durant dos anys. Un període en què, entre tots, «aprendran» el funcionament del nou espai de la cala Montjoi –amb una inversió de 9 milions d'euros- i abordaran els reptes que se'ls presentin. Una vegada s'obri al públic, funcionarà a través de reserves i es preveu limitar les visites a un màxim de 500 persones al dia. «No volem que sigui exclusiu, però sí íntim», va revelar dissabte Ferran Adrià.

«ElBulli1846 serà un laboratori expositiu per reflexionar sobre l'eficiència en innovació focalitzat en les pimes», explicava. No serà un restaurant i no s'hi menjarà: El projecte partirà de l'experiència d'El Bulli i manté la cuina i el menjador com estaven, però per esdevenir un «lloc màgic» que cada dia serà diferent. Montjoi serà més un lloc «d'innovació bàsica que aplicada, hem de comprendre la innovació per innovar», va dir. El xef és conscient del canvi radical que experimentarà el que un dia va ser considerat el millor restaurant del món: «És com convertir el Camp Nou en un teatre», va concloure.