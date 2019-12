«Dolor y Gloria» i els actors Antonio Banderas i Ana de Armas, nominats als Globus d'Or

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, ha estat nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa a la 77 edició dels Globus d'Or, mentre que el seu protagonista, Antonio Banderas, ha estat nominat com a millor actor dramàtic. Aquests premis, organitzats per l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood, estan considerats com l'avantsala dels famosos Oscars.

El film espanyol competirà en la categoria de millor pel·lícula estrangera amb les cintes Parásitos (Corea de Sud), Retrato de una mujer en llamas (França), Los miserables (França) i The farewell (Xina). Banderas, per la seva banda, tindrà com a rivals Christian Bale ( Le Mans 66), Adam Driver ( Historia de un matrimonio), Jonathan Pryce ( Los dos Papas) i Joaquín Phoenix ( Joker).

Entre les nominacions d'aquest any s'ha colat també l'actriu hispano-cubana Ana de Armas com a millor actriu de comèdia o musical per la pel·lícula Puñales por la espalda, guardó pel qual se les veurà amb Cate Blanchett, Emma Thompson, Awkwafina i Beanie Feldstein.