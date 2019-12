Així és l'apartament de luxe de Leo Messi a Miami

Leo Messi ha comprat un apartament a la Porsche Design Tower de Miami per 5 milions de dòlars, segons ha informat The Real Deal. Es tracta d'un edifici de luxe de seixanta plantes i 132 apartaments amb amb vista a l'oceà. Cada habitatge compta amb tres dormitoris i quatre anys, i els inquilins hi poden arribar amb el seu propi cotxe, ja que l'edifici té un ascensor privat per automòbils.

Porsche Design Tower

"La forma cilíndrica d'l'edifici i els finestrals que arriben fins a terra ofereixen als seus residents unes vistes espectaculars. L'equip bàsic de cada apartament inclou una piscina i una cuina exterior", informa Porsche Design a la seva web.

El complex està ubicat a Sunny Isles Beach, i entre les celebritats que també hi han adquirit un apartament hi ha el milionari mexicà Carlos Peralta Quintero, el raper Birdman, el cantant portoriqueny Manuel AA i el jugador dels Rockies de Colorado Carlos 'CarGo' González.

La compra de l'apartament coincideix amb el creixent interès del Miami Inter, equip de futbol de David Beckham, per incorporar el davanter argentí.