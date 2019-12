Celebrant les noces d'or amb una ballada de sardanes a Besalú

Perpinyà



El 14 de desembre, Perpinyà acull al teatre l'Arxipèlag un triple esdeveniment de rellevància al món de la sardana i la cobla: es presentarà la Guia Sardanista 2020 i el projecte de Sant Feliu de Guíxols com a Capital de la Sardana 2020; s'hi nomenarà la Capital de la Sardana 2022 i s'hi lliuraran els Premis Capital de la Sardana d'enguany, que es van anunciar el passat mes de març.

L'esdeveniment oferirà un concert amb la Mil·lenària. S'hi interpretaran diverses obres, sobretot sardanes d'autors, però també el poema simfònic per a cobla Puigsoliu, de Joaquim Serra. A més a més, prèviament hi haurà una ballada de tres sardanes, just davant del teatre.

A la sessió hi assistirà Jean-Marc Pujol, alcalde de Perpinyà i Daniile Pagès, regidora adjunta de cultura de l'Ajutntament.

La Guia Sardanista és el llibret de referència per als sardanistes. S'hi recullen en ordre cronològic els aplecs i concursos de colles que se celebren a Catalunya, Andorra i el Nord de Catalunya, amb les dades de la població on es desenvolupa, l'hora, l'indret i les cobles que hi actuaran. Aquesta en serà la 19a edició, ja que es publica des de l'any 2002.

La Capital de la Sardana és un projecte festiu, de debat i turisme anual per a sardanistes i no sardanistes, itinerant pel territori. Fins ara s'ha celebrat a Arenys de Munt (2013), Barcelona (2014), Calella (2015), Mollerussa (2016), Figueres (2017), Montblanc (2018) i enguany a Perpinyà. El proper 2020 serà a Sant Feliu de Guíxols i el 2021 anirà a Balaguer.

Pel que fa als Premis Capital de la Sardana, són el màxim reconeixement del sector a persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional.

Aquesta activitat l'organitza la Confederació Sardanista de Catalunya, amb l'ajuda de Perpinyà com a Capital de la Sardana 2019, ja que forma part dels actes d'aquest projecte.

També compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Cervesa San Miguel i Cava Celler Vell, que en finalitzar oferirà una copa de cava per als assistents.



Besalú. Noces d'Or



És habitual que en la celebració de les noces de plata o d'or, les famílies es reuneixin per commemorar aquesta ocasió, els matrimonis que arriben a aquesta circumstància es veuen rodejats de fills, nores, nets etc. es fa un dinar o una commemoració.

Però, vet aquí que en Miquel Boix de Besalú, amb la seva esposa, Dolors Juanola, que són grans sardanistes, fa els 50 anys de casats, o sigui que volen celebrar les noces d'or i ho fan d'una manera ben original i curiosa, oferint una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal, que es desenvoluparà, demà dissabte a les 5 al pavelló de Besalú

Una manera original, curiosa i ben nostrada. La nostra felicitació el matrimoni Boix i per molts anys!



Sant Llúcia de

Trentenera a Santa Pau



Aquesta ermita dedicada a Santa Llúcia és al mig d'un frondós prat, a la població garrotxina de Santa Pau, fent la ruta des d'aquesta vila fins a Olot, hom la pot veure, puix és sota mateix de la carretera.

En celebrar el seu aplec són moltes les persones de les rodalies que hi acudeixen. El dia 13, festivitat de la Santa se celebra una missa i el cant dels goigs amb la col·laboració del Cor Parroquial de Santa Pau, el diumenge que serà el dia 15, hi ha també missa i sardanes matí i tarda que seran interpretades per la cobla la Principal de Banyoles.

Al costat de l'ermita hi ha diferents parades de productes de la terra, torrons i especialment les famoses farinetes de fajol, que no es troben enlloc més que a la comarca de la Garrotxa.

El fajol ( Fagopyrum esculentum) és un llegum que es fa servir també per a l'alimentació animal i que es cultiva a Rússia i aquí a casa nostra a la comarca de la Garrotxa. Molts pintors de fama han pintat camps de fajol, car són molt bonics, quan són florits, al setemmbre fan una flor ben blanca.

Sils



Sils celebra aquest cap de setmana el 34è aniversari de la fundació de la seva Agrupacio Sardanista Francesc Mas Ros. Les sardanes a Sils, però, ja feia anys que hi eren ben presents.

En principi s'emprava per l'ensenyament la sala de La Laguna que estava en procés de construcció (només hi havien les parets). El terra era sorrenc i per il·luminació usaven llums de carbur.

Al voltant d'aquestes infraestructures, s'ensenyava a ballar sardanes Llevantina i El saltiró de la cardina. Els mateixos monitors per ensenyar a ballar sardanes les cantaven per falta d'aparells de música.Hi havia molta afició envers a la sardana, penseu que no havia ni televisió ni ràdio i per la gent era una estona agradable de passar la tarda dels festius.

El primer Aplec es va fer a l' any 1964. En Romà Dalmau i Anna Bardalet en foren els promotors .Es va fer al passeig de Sils (avui en dia passeig Cosme i Damià), amb un tancat de canyes i feren pagar l'entrada a 125 pessetes i al jubilats 50.



Les Colles



La colla Trapelles de Sabadell aconsegueix el doblet, ja que també va guanyar el títol de Lluïment a la Final de Valls del passat 3 de novembre.

Pel que fa als Infantils, les tres colles han empatat a punts. Això ha obligat a aplicar els criteris de desempat de les Bases del Campionat. Al final, la rotllana guanyadora ha estat Escarlata, de Lleida. La plata l'ha aconseguida Petits Tarragona Dansa, de Tarragona, i el bronze ha estat per a Petits Galzeran, de Rubí.

A la categoria Juvenil també hi ha hagut molta emoció. De fet, s'ha repetit la de la citada Final de Valls de Lluïment. També a Punts Lliures les colles Maig, de Barcelona, i Nova Tarragona Dansa, de Tarragona, han estat molt igualades fins al darrer moment. Han empatat a punts i també s'ha hagut de recórrer als criteris de desempat. I la colla Maig ha aconseguit el títol. La 2a posició, per tant, l'ha obtingut Nova Tarragona Dansa. La 3a plaça ha estat per a Cabirols, de Sabadell. Al Campionat de Punts Lliures Juvenil també hi ha participat Cors Juvenils, de Terrassa i Guspira, de Lleida.

Així, també la rotllana barcelonina ha fet el doblet aquesta temporada, amb el títol de Lluïment i Punts Lliures. Cal recordar que la colla Maig del Grup Sardanista Maig ha estat històricament la colla Gran, però des de l'any passat competeix com a formació Juvenil. En aquest sentit, la colla Juvenil tradicional del Grup, la Xàldiga, ja va aconseguir aquest mateix títol de Punts Lliures l'any 2012.

La colla Mans Amigues, de Cassà de la Selva, ha guanyat a la categoria Gran o Absoluta.

Finalment, a veterans, la campiona ha estat Aires Gironins. El 2n lloc ha tingut també un empat entre Albera Dansa, de Vilallonga dels Monts, i Trenc d'Alba, de Girona.

En total, per tant, al Campionat de Punts Lliures d'enguany hi ha participat 22 rotllanes de tot Catalunya. De fet, els títols han quedat repartits per tot el territori.