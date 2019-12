La gastronomia gironina serà la protagonista del quart Festimams

Joan Laporta, Joan Dausà i els actors de Polònia passaran pel Festimams, el festival que uneix humor, música i gastronomia i que en la seva quarta edició estrenyerà vincles amb el territori amb la presència dels vins de la DO Empordà i dels productes de Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació. Com l'any passat, se celebrarà al febrer a l'hotel Palau de Bellavista by URHhotels de Girona i preveu reunir entre 200 i 250 persones cada sopar.

«En l'àmbit artístic teníem un festival consolidat, i ara el repte era fer-ho en l'àmbit gastronòmic i de discurs», destacava ahir el director artístic del festival, Fel Faixedas, tot assenyalant que l'objectiu no és «créixer en quantitat d'espectadors, sinó en qualitat».

Així, el primer sopar serà la nit de l'1 de febrer amb una conversa entre l'expresident del FC Barcelona, Joan Laporta, i el periodista Albert Om.

Per al 8 de febrer, el músic Joan Dausà protagonitzarà una «combinació de concert, roda de premsa i conferència» i, una setmana més tard, serà el torn del periodista «urbanita» Marc Giró, que compartirà espai amb la «ruralitat» dels humoristes Xuriguera i Faixedas i l'escriptora Sílvia Soler.

La Nit del Polònia, amb el xou de diversos actors del programa humorístic de TV3, serà la del 22, i tancaran el festival en Peyu, Jair Domínguez i Elisenda Carod el 29.