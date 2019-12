És jesús... o n'hem d'esperar un altre?

Aquest diumenge tercer d'Advent se'ns convida a fixar-nos en Joan Baptista, amb els seus dubtes i els dels seus deixebles, i sobretot en Jesús i la seva missió.

Joan Baptista creu i dubta alhora. Ha vist l'home Jesús, li ha preparat el camí perquè fos acollit pel seu poble, l'ha presentat... i ara ell està pres i tancat a la presó de Maqueront, perquè havia recriminat a Herodes la immoralitat pública de la seva vida matrimonial. Joan, tancat a la presó, pot pensar que acabarà malament. Així doncs, si Jesús és el Messies, què fa? Com es nota? Quin sentit té el seu adveniment? A més, potser ha de respondre a les preguntes dels seus deixebles sobre aquell tal Jesús. Des de la presó envia missatgers a Jesús per preguntar-li: «Sou vós el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?».

Avui no deixa de tenir actualitat la pregunta de Joan i del seus deixebles.

Contemplant tantes injustícies i els grans mals del nostre món, i davant de tantes ofertes de salvació que ens arriben de persones, de filosofies, de religions, del diner, de modes o del poder, podem mirar novament Jesús i preguntar-li: «Sou vós el Salvador? Sou vós el qui pot donar sentit a la meva vida? Sou vós qui em podeu fer feliç, el qui em podeu estimar i salvar amb les meves misèries i pecats, i en qui puc confiar del tot? Sou vós el qui pot oferir guariment a la humanitat amb les seves ferides? Sou vós o hem de buscar la salvació en altres persones, pensaments i coses?».

Jesús respon amb realisme i humilitat.

Amb realisme, perquè comenta el que la gent veu i sent: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els morts ressusciten, i els desvalguts senten l'anunci d'una Bona Notícia.

Avui podem dir també que en nom de Jesús moltes persones acullen i ajuden els marginats i moribunds; que moltes orelles tancades i ulls que no hi veien comencen a descobrir les necessitats dels altres; i que es continua anunciant a tothom qui se sent desvalgut la Bona Notícia. Quants signes d'amor, veritables miracles, es fan avui en el nom de Jesús!

Jesús respon amb humilitat, amb modèstia i discreció, perquè aquests fets són petits senyals, però sempre apareix el mal, el pecat, la desfeta [...] (extret del Full Par roquial d'aquesta setmana).