«Emergència climàtica» i «animalista» han estat triats neologismes de l'any 2019 per votació popular en la iniciativa impulsada per sisè any per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Unes 6.400 persones han participat en la votació entre deu paraules. En tercer lloc ha quedat «trap», seguit de «vermuteria», «exoplaneta», «umami» «residu zero», «xipar», «pactòmetre» i finalment «bicitaxi».