Clínica Corachan, premi Top 20 en l'Àrea de Cor i en Gestió Hospitalària

Clínica Corachan ha estat guardonada, per segon any consecutiu, amb dos premis Top 20, en la categoria de Gestió Hospitalària Global dels hospitals privats i en l'Àrea del Cor.

Els Premis Hospital Top 20, que celebren la seva vintena edició, estan organitzats per la companyia de serveis d'informació sanitària IASIST i reconeixen les bones pràctiques hospitalàries en qualitat assistència, pràctica clínica i eficiència. En aquesta edició han competit 145 centres sanitaris de tot Espanya; el 70 per cent d'ells, del Sistema Nacional de Salut, i el 30 per cent, de l'àmbit privat.

Millor Gestió Hospitalària

Clínica Corachan rep, per cinquè any consecutiu, el Top 20 a la millor Gestió Hospitalària Global, un guardó que la distingeix com un dels centres més eficients i millor valorats de país.

El premi avala l'excel·lència en la qualitat assistencial, l'adequació del centre a la pràctica clínica i els bons resultats en indicadors d'eficiència i atenció al pacient.

Millor Àrea del Cor

I per segon any consecutiu, la Clínica ha estat guardonada a més amb el premi Top 20 de l'Àrea Clínica del Cor, el que la situa entre els millors hospitals de tot Espanya en l'especialitat de Cardiologia.

Aquesta distinció reconeix la complexitat dels processos atesos en les diferents unitats del Departament de Cardiologia. En concret, en aquesta àrea clínica s'han analitzat els processos assistencials que afecten diferents tipus de patologia cardíaca, entre ells, l'infart agut de miocardi, les arrítmies amb tractament quirúrgic i l'angioplàstia coronària, el bypass o la insuficiència cardíaca congestiva.

Els premis obtinguts són el reconeixement públic al compromís, esforç i implicació dels professionals de Clínica Corachan en la millora contínua de la qualitat, l'excel·lència assistencial i la gestió eficient amb l'objectiu de garantir el benestar dels pacients.

360 ??d'Excel·lència Oncològica

GenesisCare, l'empresa australiana al costat de la qual Clínica Corachan va inaugurar el passat 31 d'octubre el nou Centre 360 ??d'Excel·lència Oncològica de Barcelona, ??ha comprat 21st Century Oncology, la companyia especialitzada en tractaments oncològics i radioteràpia amb més centres als Estats Units.

L'ampliació de la xarxa internacional de centres de GenesisCare contribueix a potenciar l'intercanvi d'informació per aconseguir un major coneixement sobre els tractaments del càncer, que és un dels objectius que persegueix el Centre 360 ??d'Excel·lència Oncològica de Clínica Corachan i GenesisCare.