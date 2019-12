La febre per «Star Wars» arriba a Girona

Aficionats, a l'Ocine de Girona, on ahir hi havia una marató.

Els fans de la saga galàctica van rebre ahir amb expectació l'arribada a les sales de cinema de Star Wars: l'ascens de Skywalker, la darrera entrega. Els més aficionats van acostar-se ahir amb samarretes amb les cares d'alguns dels personatges a cinemes com els Ocine de Girona i Blanes o l'Odeón de Salt per gaudir de les maratons programades per recuperar totes les entregues de l'última trilogia. A més de la pantalla, la febre per Star Wars va arribar fins i tot als pots de crispetes d'alguns cinemes.