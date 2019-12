L'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o rep el Premi Internacional Catalunya

La Generalitat ha atorgat el Premi Internacional Catalunya a l'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o, per la seva prolífica obra literària i pel seu activisme en defensa de les llengües africanes i el multilingüisme, cosa que li va implicar un any de presó al seu país durant els anys setanta. Així ho va anunciar ahir, en un acte a la sales Torres García de Palau de la Generalitat, el president català, Quim Torra, que va comparèixer al costat de la presidenta delegada del Premi, la lingüista Mary Ann Newman.

El jurat s'ha decidit per aquest escriptor per la seva distingida i arriscada obra literària i per la seva defensa de les llengües africanes, basada en la noció de l'idioma com a cultura i memòria col·lectiva.

Torra va llegir la carta que ha enviat Ngugi Wa Thiong'o, de gairebé 82 anys i actualment amb un estat de salut delicat, per agrair el premi. En la missiva, destaca una de les seves frases més cèlebres que defineix el seu activisme: «El monolingüisme és el monòxid de carboni de les cultures i el plurilingüisme és l'oxigen».

Etern aspirant al Nobel de Literatura en els últims anys i llegenda viva de les lletres africanes, Ngugi Wa Thiong'o escriu en una llengua minoritària, el gikuyu. De la seva carrera literària, destaquen novel·les com Un grano de trigo (1967) o El brujo del cuervo (2006), nombroses obres de teatre i contes, i memòries i assaigs crítics com Descolonitzar la ment (1986).

A més de la seva extensa obra literària, destaca pel seu activisme en la defensa de la igualtat de totes les llengües, indistintament del nombre de parlants que tingui.

Ngugi Wa Thiong'o s'autodefineix com a «guerrer de les llengües» i reivindica l'ús de les llengües maternes com a arma contra el supremacisme de les cultures dominants, tant a l'Àfrica com a la resta de món.

Va ser detingut i empresonat a Kènia als anys 70 per unir-se a la pagesia per representar una obra en gikuyu sobre l'apoderament de la gent. A la presó va tenir la idea d'escriure una novel·la en l'idioma gikuyu com a exemple de la seva resistència, i va ser així com va néixer la seva primera novel·la, Lluitar amb el diable.

Després de sortir de la presó i després d'anys de persecució política, finalment va optar per exiliar-se el 1982, primer al Regne Unit i posteriorment als Estats Units, on va recalar el 2002 i, actualment, exerceix com a professor distingit d'anglès i literatura a la Universitat de Califòrnia.