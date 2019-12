Troben com bloquejar l'efecte secundari dels fàrmacs derivats del cànnabis

Científics catalans i portuguesos han descobert una nova molècula que bloqueja els efectes secundaris dels medicaments derivats del cànnabis, eficaços analgèsics per tractar malalties com l'esclerosi múltiple o prevenir vòmits en pacients de quimioteràpia, però d'ús limitat per les seves seqüeles sobre la memòria.

Científics de les universitats Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Lisboa i de l'Institut de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Portugal ja han sol·licitat la patent de la nova molècula, el pèptid H.

El cap del Laboratori de Neurofarmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, Rafael Maldonado, que ha liderat la investigació, ha explicat que aquest pèptid pot impulsar els medicaments derivats del cànnabis, ara molt restringits pels efectes secundaris que provoquen en els pacients, principalment alteracions cognitives i pèrdua de memòria.