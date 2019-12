Cuina tradicional de Nadal adaptada als gustos, tendències i intoleràncies

Els dinars i els sopars d'aquest Nadal s'adaptaran als nous gustos, tendències i intoleràncies: tant a les llars com a l'alta cuina, però tenint sempre present l'anomenada «cuina de l'àvia», la tradicional. Els canelons, per exemple, segueixen essent un dels plats estrella.

Així ho constata el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Catalunya, que preveu una venda en els seus 2.000 establiments d'uns quatre milions de canelons, essent una de les preparacions més genuïnament nadalenques a Catalunya. Tot i això, a aquesta elaboració tradicional últimament s'hi han incorporat bolets o espinacs en els canelons versió vegetariana o vegana, i amb alternatives per a intolerants al gluten o la lactosa a la pasta que envolta el farciment o a la salsa beixamel que els cobreix.

Aquest esperit «plurigastronòmic», que va néixer a les cuines familiars per pura necessitat, està també molt present en els restaurants, tal com explica un dels abanderats de l'alta gastronomia ecològica i vegetariana, Xavier Pellicer, des del seu restaurant homònim a Barcelona. Pellicer, que per segon any consecutiu segueix sent el millor xef de verdures del món, declara que «es torna a la cuina de l'àvia, es busca evocar la tradició i, al mateix temps, cuinar més saludable, evitant aquells copiosos dinars o sopars».



El Nadal, sinònim de tradició

Per la seva banda, el cuiner multiestrellat i propietari del Miramar de Llançà, Paco Pérez, afirma que «el Nadal és sempre sinònim de tradició i, per tant, es recorre a una cuina tradicional, encara que pot haver-hi buits que s'omplen amb productes aliens com el panettone, que finalment acabem fent-lo nostre». Dins d'aquesta tradició hi caben, diu Pérez, «canelons, escudella, un peix al forn o un rostit de carn, als quals també es poden incorporar ostres o llagostins».

Als mercats, aquesta mirada al producte de proximitat s'ha convertit en un mantra per part de clients cada vegada més exigents que volen menjar sostenible, rebutgen els envasos plàstics i tendeixen a menjar menys carn i a evitar grans bacanals, consolidant aliments com la col kale. Pel que fa a les postres, tot i la presència del panettone, el torró «de tota la vida» segueix sent el rei, amb algunes aparicions estel·lars de les signatures torroneres que busquen cada cop gustos més exòtics de la mà de xefs com Albert Adrià, Jordi Cruz o Marc Ribas.