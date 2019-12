L'Ítaca de Sant Joan s'amplia a tres nits i tindrà Lágrimas de Sangre i Caravan Palace

Lágrimas de Sangre, Caravan Palace, Itaca Band o Joan Garriga actuaran dins el festival Ítaca en els concerts de Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit. El 2020, la cita s'ampliarà de dos a tres dies -el 19, 20 i 23 de juny-i programarà una quinzena de concerts i tres sessions de DJ. Tremenda Jauría, la Sra. Tomasa, The Tyets i les Balkan Paradise Orchestra són algunes de les altres formacions que passaran per un festival que, de manera excepcional i a causa de la celebració de la revetlla en un dimarts, s'allargarà al cap de setmana previ a Sant Joan.

De cara a futures edicions, els organitzadors valoraran el funcionament de l'edició del 2020 per decidir si mantenen les tres jornades de concerts o retornen al model original de dues nits, segons va informar ahir l'Ítaca, que l'any passat va reunir més de 15.000 espectadors.

Els barcelonins Lágrimas de Sangre són el cap de cartell del festival la nit del 19 de juny, en què també hi actuaran Tremenda Jauría, la Sra Tomasa i The Tyets.

Durant la nit del dissabte, per l'escenari de l'Estartit hi desfilaran els francesos Caravan Palace, tot un referent de l'electroswing, i també hi actuarà No Logo, el nou projecte musical del fundador d'Aspencat i els locals Despit.

De cara a la nit de la revetlla, el 23 de juny, comptarà amb l'actuació de Balkan Paradise Orchestra, Itaca Band, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, a banda de dos grups sorpresa que es desvetllaran durant el primer trimestre de l'any vinent.

Les tres nits de concerts, a més, es tancaran amb una sessió de DJ amb la intenció d'allargar la festa fins a la matinada.

D'altra banda, durant l'edició del 2020 el festival minimitzarà l'impacte ambiental amb un projecte que s'anirà desplegant al llarg dels propers anys. En aquesta edició reduirà al màxim els envasos d'un sol ús i l'objectiu és suprimir-los de cara a les properes edicions. A més, potenciarà el transport públic amb un bus que connectarà diverses poblacions de les comarques gironines amb l'Estartit per evitar desplaçaments en cotxe.

Des d'aquest migdia ja es podran comprar les entrades per als tres dies de concerts. Durant les festes de Nadal hi haurà un descompte del 30% en el preu de les primeres 1.000 entrades.

Els preus per a cada nit de concert per separat són de 15 euros el divendres, 20 el dissabte i 14 el dimarts.