Demanen que el límit d'edat per competir no s'apliqui als esportistes amb discapacitat

Down Catalunya ha demanat a les federacions catalanes d'esport i a les administracions públiques que compleixin amb la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat i deixin jugar a esportistes amb discapacitat encara que superin l'edat de les diferents categories. En un comunicat, Down Catalunya reclama que el requisit de l'edat no s'apliqui «de forma sistemàtica ni impeditiva» quan es tracta d'esportistes que tenen un grau de discapacitat reconegut del 33% o més.

En aquests casos, la federació esportiva corresponent podria fer una avaluació tècnica i analitzar cas per cas, «per tal de garantir la presència d'esportistes amb discapacitat i que tinguin una edat diferent de la fixada pel reglament», ha proposat la mateixa entitat. «Cal una solució per a aquells esportistes amb discapacitat que poden i volen formar part d'equips ordinaris», ha considerat Down Catalunya.

Aquesta reclamació es produeix després de conèixer el cas de la jove Laia, una noia amb síndrome de Down que té un any més del que li correspondria per jugar a la categoria d'infantil i que pot participar aquests dies a la Copa d'Espanya de Voleibol, que es disputa entre Guadalajara i Valladolid.

La Laia ha rebut un permís excepcional atorgat per la Federació Espanyola de Voleibol per jugar a la Copa d'Espanya, encara que al principi es va negar a deixar-la jugar en tenir un any més que les jugadores de la seva categoria.

Aquesta jove juga des del 2011 amb el mateix equip del Club Voleibol Esplugues, que va proposar a la Federació Espanyola que es donessin tots els seus partits per perduts a canvi de permetre que la jove participés amb les seves companyes.

El ressò mediàtic i social d'aquest cas ha estat de tal magnitud que fins i tot la capitana de la selecció espanyola de voleibol, Helia González, va arribar a assegurar que no aniria a Guadalajara si la Laia no podia jugar.

L'esmentada Convenció Internacional indica, en l'article 30.5.a que «per tal que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions amb les altres en activitats recreatives, de lleure i esportives, els Estats membres han d'adoptar les mesures pertinents per encoratjar i promoure la participació, en la major mesura possible, de les persones amb discapacitat en les activitats esportives generals a tots els nivells».