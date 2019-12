Els discos que arribaran al 2020: Lady Gaga, Rihanna, Pearl Jam, Alborán i Rosalía

El món que aquest 2019 ha al·lucinat amb Billie Eilish i Rosalía espera impacient novetats per part d'aquestes trencadores artistes en un 2020 en el qual podrien materialitzar-se retorns molt esperats com els de Rihanna o Pearl Jam i en el qual sembla clar que hi haurà discos de Lady Gaga i de Pablo Alborán.

Aquesta vegada el nou any arrencarà bastant potent quant a llançaments discogràfics, amb un mes de gener que deixarà de costat la seva habitual apatia per a lliurar treballs d'artistes d'èxit comercial com Selena Gómez ('Rare', dia 10) o Halsey ('Manic', 17).

El dia 24 hi haurà material nou en el mercat de Pet Shop Boys ('Hotspot') i el 31 desembarcaran l'exmembre d'One Direction Louis Tomlinson ('Walls', debut en solitari), Kesha ('High Road') i Meghan Trainor ('Treat Myself'). A més, podria arribar nou àlbum d'Ozzy Osbourne, 'Ordinary Man'.

Al febrer el to musical serà més roquer, amb la volta de Green Day ('Father of All Motherfuckers', dia 7), la psicodèlia de Tame Impala ('The Slow Rush', 14) i l'empenta de The 1975 ('Notis on A Conditional Form', 21), després de consolidar-se amb el seu anterior disc, 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' (2018), que va guanyar el premi a l'àlbum britànic de l'any en els últims Brit.

El mes més curt permetrà a més gaudir de les noves cançons banyades en sintetitzadors dels britànics La Roux, les primeres des del llançament en 2014 del seu anterior disc. El nou portarà per títol 'Supervision'.

No hi ha moltes més dades certes sobre llançaments destacats fins a maig, quan està previst que el dia 1 vegi la llum 'Such Pretty Forks in the Road', d'Alanis Morissette, i el 15 'Van Weezer', de Weezer.

Tota la resta entra en el terreny de l'especulació a partir de les petites pistes que els seus autors han deixat caure en els últims temps, com que hauria d'haver-hi discos d'Alicia Keys ('A.L.I.C.I.A.'), Cardi B ('Tiger Woods') i l'esperat segon treball de Dua Lipa ('Future Nostàlgia') al fil de l'èxit del seu primer senzill, 'Don't Start Now'.

De complir-se totes les prediccions, el que ve tornarà a ser un any de dives, sobretot si dues de les seves reines compleixen les expectatives. Així, Lady Gaga va publicar al setembre una foto en l'estudi treballant en el seu sisè disc d'estudi, el primer després de 'Joanne' (2016) i la BSO de 'A Star Is Born' (2018).

Molt s'ha parlat de l'àlbum que havia de prendre-li el relleu a 'ANTI' (2016): que si seria un treball doble, amb profusió d'arrels jamaicanes, que si estaria llest "en 2019"... Però passen els mesos i Rihanna, ocupada amb els seus negocis en el món de la moda, es permet fins i tot fer broma en les seves xarxes amb l'assumpte: "Jo escoltant R9 i negant-me a publicar-ho".



Col·laboració entre Rosalía i Billie Eilish

Encara que tampoc estan molt clars els plans discogràfics de Rosalía i Billie Eilish, se sap que ambdues guarden una col·laboració conjunta. La catalana ha revelat així mateix que el seu tercer disc s'ha gravat entre Barcelona i Los Angeles i que serà al carrer en aquest nou any.

Pel que fa a la jove estatunidenca, el seu germà i coescriptor de les cançons ha avançat que ja hi ha una visió respecte a la direcció del seu segon disc i que tindrà "un so més experimental".

Com elles, Llana del Rei ha rebut moltes felicitacions per la seva última obra, 'Norman Fucking Rockwell!', triat com el millor àlbum de l'any per no pocs mitjans internacionals. Lluny de prendre's un descans, va avançar que abans d'un any llançarà el següent, 'White Hot Forever'.

Entre els artistes que podrien portar també novetats en els pròxims mesos estan Ava Max, les germanes HAIM, Miley Cyrus ('She is Miley Cyrus'), The Weeknd (de possible títol 'Chapter 6'), o Sam Smith, amb un disc més pop, a l'estil del seu últim èxit 'How Do You SleeP?'.

Per als més guitarreros, la gran notícia podria girar entorn de Pearl Jam, que no llancen àlbum d'estudi des de 2013 i que almenys en públic han abraçat la idea de la seva volta al 2020.

En el punt de mira estarien així mateix nous discos de The Killers ('Imploding the Mirage'), Bon Jovi ('2020'), Xarxa Hot Chili Peppers (el primer amb John Frusciante a la guitarra des de 'Arcadium Stadium') i The Curi, que van afirmar tenir tres discos en el rebost, el primer dels quals hauria d'haver-se llançat per Nadal.



Tornen Bisbal i Alborán

Respecte al mercat en espanyol, el primer a obrir el compte de novetats serà David Bisbal, que torna el 3 de gener amb 'En tus planes'.

I després del llançament aïllat del dinàmic senzill 'Tabú', un altre que podria donar la campanada seria Pablo Alborán. L'artista amb majors vendes a Espanya en la dècada que acaba està "component sense parar", desitjós de provar coses noves i, segons va confirmar a l'Agència Efe, "amb el propòsit que hi hagi un nou àlbum l'any vinent".