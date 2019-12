Gràcies, famílies!

Durant aquest diumenge celebrem la festa de la Sagrada Família. Recordem que Jesús nasqué en una família jueva, una família religiosa practicant, una família senzilla i sotmesa a les decisions polítiques dels poderosos de torn, una família del seu temps. Però, alhora, ens cal captar la importància de l'encarnació de Jesús en la família de Maria i de Josep, després que tots dos han respost fidelment a la missió confiada per Déu.

Jesús, el fill de Déu, el Salvador, ha assumit del tot la condició humana, i així es manifesta en el seu naixement, en la seva vida i en la seva mort. També cal adonar-se que Jesús no només es manifesta quan parla o actua en la seva vida pública adulta, sinó també en el silenci dels llargs anys de creixement i de vida amb la seva família. Per això aquesta festa és un bon motiu per contemplar les nostres famílies des d'una actitud agraïda i alhora preocupada, al costat de Jesús. La primera escola de Jesús i, ben segur, la de la majoria de nosaltres ha estat la família, amb el seu tarannà, estimació, atencions, valors i, també, possibles limitacions a causa de la condició humana.

Des de la nostra concepció, som fills de l'amor. Hi ha hagut algú que ens ha engendrat, estimat i esperat. En el nostre naixement hem estat acollits, acaronats, alimentats, netejats, vetllats, contemplats, escoltats... En el nostre creixement, en les diverses etapes de la vida, unes mans ens han ensenyat a caminar, uns ulls ens han mirat, moltes indicacions ens han educat, moltes llavors han estat sembrades, molts hàbits han estat adquirits per les paraules i pels exemples. Molts de nosaltres hem estat batejats de molt petits, perquè els pares, amb encert, varen escollir que la millor manera de viure per a nosaltres era com a fills i filles de Déu, seguint el camí de Jesús.

Però també vivim la preocupació pel fet que alguns matrimonis, per diverses causes, han trencat o tenen la temptació de trencar la seva aliança d'amor. Alhora, hi ha preocupació per totes aquelles famílies que, com recorda el papa Francesc, viuen «ferides» per moltes situacions i preocupacions, com les tensions de la convivència, les fractures afectives, la precarietat econòmica, els accidents i malalties, la mort...

Aquest diumenge de la Sagrada Família donem-ne gràcies a Déu i, també, ni que sigui sense paraules, doneu-vos les gràcies mútuament els qui formeu cada família.