El Papa recorda per Nadal les víctimes dels conflictes socials a l'Amèrica Llatina

El papa Francesc ha recordat aquest Nadal les víctimes dels conflictes socials al seu lloc d'orígen, l'Amèrica Llatina. Al mateix temps, ha resat per totes les persones que pateixen guerres a l'Orient Mitjà i l'Àfrica, així com aquells qui sofreixen els cops de grups extremistes en aquest continent. Durant el missatge de Nadal, el Papa va invocar la pau en demanar que Crist es faci llum en les «tenebres» de les víctimes de la guerra i les injustícies.

En referència al drama humanitari dels refugiats al Mediterrani, també va pensar en els qui «amb l'esperança d'una vida segura» estan obligats a atravessar deserts i mars «transformats en cementiris» però es topen amb el mur de la indiferència. «La injustícia els força a patir abusos inexplicables, esclavituds de tota mena i tortures en camps de detenció inhumans. La injustícia els nega llocs on podrien tenir l'esperança d'una vida digna i els fa trobar murs d'indiferència», va agregar el dia de Nadal. Francesc va fer aquestes declaracions durant el tradicional missatge a la ciutat i al món, on també va dedicar paraules a les persones perseguides a causa de la seva fe i especialment «els missioners i els fidels segrestats» i als nens de tot el món especialment als «abandonats i qui han sofert a causa de la violència».



Veneçuela

En el tradicional missatge de Nadal, el pontífex va fer balanç del 2019, com és habitual, des del balcó central de la basílica vaticana. Vva lamentar que diversos països d'Amèrica Llatina estiguin passant un «període d'agitacions socials i polítiques». En concret, va instar que a Veneçuela, assetjada «llargament per tensions polítiques i socials» no li falti «l'auxili que necessita». «Que beneeixi els esforços d'aquells que s'estan prodigant per a afavorir la justícia i la reconciliació, i es revelen per a superar les diverses crisis i les nombroses formes de pobresa que ofenen la dignitat de cada persona», va agregar.



Síria, Iraq i Terra Santa

En l'anàlisi geopoític sobre Orient Mitjà, Francesc va lamentar sobre Síria que les hostilitats «que han estripat el país en aquest decenni» no cessin i va instar que es remoguin les consciències dels homes de bona voluntat, dels governants i de la comunitat internacional per a trobar solucions que «garanteixin la seguretat i la convivència pacífica dels pobles de la regió».

Igualment, va demanar que Crist «sigui consol per a l'Iraq, atravessat per tensions socials, i també per al Iemen, immers en una greu crisi humanitària». De Terra Santa, va dir que continua l'espera de tantes persones que, «fins i tot en la fatiga, però sense desesperar-se, esperen dies de pau, de seguretat i de prosperitat».



Ucraïna i el Congo

Sobre Ucraïna va assenyalar que aspira a «solucions concretes» per a aconseguir una pau duradora i també va recordat que, a pobles d'Àfrica perduren «situacions socials i polítiques que sovint obliguen les persones a emigrar, privant-les d'una casa i d'una família».

Finalment, va demanar que hi hagi pau per a la població que viu a les «regions orientals de la República Democràtica del Congo, martiritzada per conflictes persistents». En definitiva, el Sant Pare va reclamar que els fidels es facin «instruments de l'amor» de Déu i que s'estovi el cor del món «endurit i egoista».